Luta em cadeia do México faz mais de 50 feridos

Mais de meia centena de reclusos ficaram feridos, oito dos quais estão hospitalizados, numa luta ocorrida na sexta-feira na prisão de Apodaca, estado de Nuevo León, no norte do México, informaram as autoridades.

Javier Luis Navarro Velasco, secretário-geral do governo do estado, disse numa conferência de imprensa que a rixa começou por causa de uma "questão menor", que levou a uma luta entre grupos de detidos que usaram pedras e queimaram um colchão.

O responsável precisou que um total de 56 reclusos ficaram feridos durante o incidente, e destes 29 foram submetidos a exames médicos, estando oito ainda hospitalizados, sem ferimentos graves.

Aldo Fasci, secretário de segurança de Nuevo Leon, disse que a luta começou entre dois reclusos por causa de 70 pesos (menos de três euros).

Nesta prisão, de segurança média, um confronto entre membros de grupos rivais em 2012 levou à morte de 44 prisioneiros, sendo esse um dos mais sangrentos da década passada no México.