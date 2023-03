Macron e Von der Leyen viajam juntos para a China na primeira semana de abril

JN/Agências Hoje às 15:46 Facebook

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente francês, Emmanuel Macron, vão viajar juntos para a China no início de abril, informou esta sexta-feira o porta-voz do executivo comunitário, Eric Mamer.

Fontes diplomáticas em Bruxelas indicaram que a viagem terá início a 4 de abril. Este anúncio coincide com a deslocação à China de diversos líderes internacionais durante os próximos dias, na sequência da recente visita a Moscovo do Presidente da China, Xi Jinping, onde se reuniu com o homólogo russo, Vladimir Putin.

Esta intensa agenda internacional de Pequim relaciona-se com um contexto internacional assinalado pela invasão militar da Rússia à Ucrânia, e após Xi Jinping ter apresentado a sua proposta de paz a Putin no decurso da visita oficial de três dias à capital russa.

O líder chinês receberá em primeiro lugar o seu homólogo brasileiro, Lula da Silva, que propôs uma aliança de países que exerça função de mediação entre Kiev e Moscovo.

Dias depois será a vez do primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, o primeiro líder europeu a deslocar-se à China após a viagem de Xi Jinping à Rússia, numa visita agendada para 30 e 31 de março.