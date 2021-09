Maduro espera resultados positivos de novas negociações com oposição

JN/Agências Ontem às 23:31 Facebook

O Presidente Nicolás Maduro disse, este sábado, que a delegação que representa o Governo está de novo no México para uma nova ronda de negociações com a oposição, confiante de que vão materializar novos acordos e resultados positivos.

"Uma vez mais, a nossa delegação chega ao México para continuar o dia de diálogo com a oposição venezuelana. Num processo de conversa e debate, do qual esperamos novos acordos e resultados positivos para o povo da Venezuela", escreveu Nicolás Maduro na sua conta do Twitter.

A mensagem foi acompanhada por uma foto de várias pessoas descendo a escada de um avião, entre elas o chefe da delegação que representa o Governo venezuelano, Jorge Rodríguez.

Entretanto, a imprensa local divulgou fotos da chegada ao México de sete dos nove membros da delegação governamental, exibindo, nas mãos, cartazes com a foto do empresário Alex Saab, que é considerado testa-de-ferro de Nicolás Maduro.

A chegada tem lugar depois de a Plataforma Unitária de Venezuela (PUV) ter anunciado que estava no México à espera da delegação que representa Nicolás Maduro, para uma nova ronda de negociações que deveria ter começado na sexta-feira.

"Perante a ausência da delegação do regime, a delegação da PUV reitera o seu compromisso de avançar neste processo, sempre no quadro das normas previamente acordadas no Memorando de Entendimento" assinado conjuntamente, lia-se o comunicado.

No documento, a oposição explica que está no México para "avançar na constituição da Mesa de Atenção Social para promover a nutrição infantil, transplantes e programas de vacinação, entre outros igualmente importantes".

"Estamos aqui para abrir a discussão sobre a construção do sistema de justiça. A Venezuela é um país com um sistema judicial sequestrado, que persegue e prende dissidentes e promove a impunidade. Resgatá-la é um requisito fundamental para reconquistar os nossos direitos, devolver aos venezuelanos o poder de eleger e reconquistar a democracia, que é o nosso objetivo fundamental", lê-se no documento.

O Governo presidido por Nicolás Maduro e a oposição venezuelana, aliada do ex-presidente do parlamento Juan Guaidó, previam retomar, sexta-feira, uma terceira ronda de negociações no México, a primeira depois de Caracas ter anunciado que o empresário Alex Saab, que está detido em Cabo Verde a aguardar extradição para os EUA, será integrado como "membro pleno" da delegação que representa o Governo de Nicolás Maduro.

Entre 13 e 16 de agosto, o Governo venezuelano e a oposição realizaram a primeira ronda de negociações no México, que terminou com a assinatura de um entendimento manifestando a intenção de chegar a um acordo sobre "as condições necessárias" para a realização de eleições segundo a Constituição, entendendo que é uma necessidade levantar as sanções internacionais".

Na segunda ronda de negociações, que decorreu entre 03 e 06 de setembro, foram assinados dois acordos, sobre a defesa da soberania e a libertação de recursos para enfrentar a crise e a pandemia.

Em 14 de setembro, Jorge Rodríguez, em representação do Presidente Nicolás Maduro, anunciou a inclusão do empresário Alex Saab como "membro pleno" da delegação que representa o Governo nas negociações.

Considerado testa-de-ferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, 49 anos, colombiano, foi detido pela Interpol e pelas autoridades cabo-verdianas em 12 de junho de 2020, durante uma escala técnica no Aeroporto Internacional Amílcar Cabral, na ilha do Sal.

A detenção ocorreu com base num mandado de captura internacional emitido pelos EUA, quando Saab viajava para o Irão em representação da Venezuela, na qualidade de "enviado especial" e com passaporte diplomático.

Washington pede a sua extradição, acusando-o de branquear 350 milhões de dólares (295 milhões de euros) para pagar atos de corrupção do Presidente venezuelano, através do sistema financeiro norte-americano.