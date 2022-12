JN/Agências Hoje às 00:34 Facebook

O magnata das criptomoedas Sam Bankman-Fried foi detido, nesta segunda-feira, nas Bahamas, a pedido dos EUA, de acordo com funcionários governamentais norte-americanos, que pretendem acusá-lo após o colapso da plataforma FTX, da qual era CEO e fundador.

"No início desta noite, as autoridades bahamianas prenderam Samuel Bankman-Fried a pedido do governo dos EUA, com base numa acusação apresentada pelo distrito sul de Nova Iorque", revelou o procurador-geral do distrito, no Twitter.