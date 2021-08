Mais de 100 mortes nas últimas 24 horas em França devido ao vírus

JN/Agências Hoje às 00:48 Facebook

Twitter

Partilhar

A quarta vaga da covid-19 continua a propagar-se em França, com o número de mortos a ultrapassar uma centena nas últimas 24 horas, algo que já não acontecia há vários meses.

Após alguns meses com o número de mortes diárias abaixo de uma centena, a França registou 111 mortes devido à covid-19 e foram detetados 28.114 novos casos, de acordo com o mais recente balanço, divulgado na terça-feira.

O vírus continua a interferir com as férias dos franceses, com uma colónia de férias para crianças na Bretanha a detetar 76 crianças infetadas com covid-19. Quase 200 crianças foram testadas e todas vão ser enviadas para as suas casas.

Há atualmente 10.219 pessoas internadas nos hospitais em França e 1953 dessas pessoas estão internadas nos cuidados intensivos, mais 45 do que na véspera.

A covid-19 provocou pelo menos 4.370.427 mortes em todo o mundo, entre mais de 207,84 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.