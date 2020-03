Mais de 29 mil infetados e 1696 mortos em França

JN/Agências Hoje às 19:24 Facebook

Os números relativos ​​​​​​​à Covid-19 em França foram atualizados esta quinta-feira pelo diretor-geral da Saúde, Jérôme Salomon, que indicou que há 29.155 casos confirmados no país e 1.696 mortos, incluindo uma jovem de 16 anos.

Há ainda 13.904 pessoas internadas nos hospitais devido a esta pandemia e 3.375 estão nos cuidados intensivos.

Segundo as autoridades, apenas cerca de 5% dos casos que chegam diariamente às urgências são encaminhados para os cuidados intensivos.

Quanto à jovem de 16 anos que morreu devido à Covid-19 na região parisiense, o diretor-geral da Saúde não adiantou quaisquer detalhes sobre o seu estado de saúde antes de contrair o vírus, sendo a vítima mortal mais jovem em França devido a esta doença.

Esta quinta-feira, a Agência de Saúde Pública em França divulgou que na semana passada foram diagnosticados cerca de 40 mil casos por médicos generalistas que não entram nas estatísticas divulgadas pelo Governo.

"Estamos a fazer um esforço para nos adaptarmos a uma vigilância mais adaptada a esta epidemia e ter uma avaliação real do número de casos", afirmou Jerôme Salomon, recordando que nas suas estatísticas entram apenas os casos confirmados através de teste e não apenas por diagnóstico médico.

O primeiro transporte de pacientes através de comboio de alta velocidade foi realizado hoje com a transferência de 20 pacientes em estado grave da região do Grand Est para diversos hospitais no Vale do Loire, onde há mais disponibilidade nas unidades de cuidados intensivos.