Mais de três mil violações de tréguas no leste da Ucrânia

JN/Agências Ontem às 23:31 Facebook

Twitter

Partilhar

Observadores da OSCE - Organização para a Segurança e Cooperação na Europa) registaram em 48 horas mais de 3200 violações da trégua prevista vigorar no leste da Ucrânia, anunciaram em comunicado de imprensa publicado na noite desta segunda-feira.

Entre sexta-feira à noite e domingo à noite, a OSCE registou 2158 violações na região de Donetsk e 1073 na região de Lugansk, territórios separatistas pró-Rússia no leste da Ucrânia, em guerra contra Kiev e cuja independência foi hoje reconhecida pelo Presidente da Rússia, Vladimir Putin, que instou o parlamento a assinar os tratados que permitem apoio militar de Moscovo a estas autoproclamadas repúblicas.

Putin pediu também ao parlamento russo para "aprovar esta decisão" para, em seguida, "ratificar os acordos de amizade e de ajuda mútua a estas repúblicas", permitindo a Moscovo enviar apoio militar aos dois territórios pró-russos do Donbass ucraniano.

Vladimir Putin assinou o decreto de reconhecimento e os tratados de amizade e assistência mútua com os líderes de Donetsk, Denis Pushilin, e Lugansk, Leonid Pásechnik, uma decisão que diz ter tomado após pedidos de reconhecimento dos líderes separatistas pró-Rússia e depois da Duma (câmara baixa do parlamento russo) enviar uma resolução com um pedido de reconhecimento da independência de Donetsk e Lugansk.