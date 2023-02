Marinha brasileira vai afundar porta-aviões no Atlântico

JN/Agências Hoje às 18:56 Facebook

As autoridades brasileiras decidiram afundar o antigo porta-aviões "Foch", da marinha francesa, que passou para as mãos do Brasil em 2000 e que está há muito tempo no mar em busca de um porto.

"Tendo em conta os riscos envolvidos no reboque do navio e a deterioração da sua flutuabilidade (...), a única solução é abandonar o casco afundando-o de forma controlada", disse o Ministério da Marinha e da Defesa brasileiro, na quarta-feira à noite, numa declaração conjunta, acrescentando que, dado o seu estado, "um afundamento espontâneo" do casco era inevitável.

A decisão foi altamente controversa, uma vez que o casco de 266 metros de comprimento está cheio de amianto, tinta e outros resíduos tóxicos, de acordo com várias organizações ambientais.

Há 15 dias, a Marinha brasileira anunciou que tinha rebocado o velho porta-aviões no Atlântico, a 315 quilómetros da costa brasileira.

As autoridades disseram que tendo em conta o seu estado de degradação e o "elevado risco" que representa para o ambiente, não permitiria o seu regresso a um porto ou a águas territoriais brasileiras.

Várias organizações não-governamentais expressaram o seu receio de que o Brasil estivesse a cometer um "crime ambiental".

A Associação Robin Hood descreveu o antigo porta-aviões como um "pacote tóxico de 30.000 toneladas".

Construído nos finais da década de 1950 no estaleiro Saint-Nazaire, no oeste da França, o "Foch" serviu a Marinha francesa durante 37 anos, e foi comprado em 2000 pelo Brasil, que lhe deu o nome de "São Paulo"