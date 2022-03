Marisa Matias: "Não se resolvem conflitos sem falar com todas as partes"

Numa sessão plenária marcada pela guerra na Ucrânia, o JN está a entrevistar eurodeputados portugueses sobre as exigências e as consequências do conflito militar no futuro da União Europeia (UE). Marisa Matias, eurodeputada do Bloco de Esquerda, defende que o espaço comunitário europeu deve ter uma estratégia própria e alternativa à NATO.

Qual deve ser o papel e a intervenção do Parlamento Europeu perante a guerra na Ucrânia?

Pode-se fazer muito e, ao mesmo tempo, não se pode fazer tanto quanto gostaríamos. Há um conjunto de medidas que podem ser tomadas, como o apoio às sanções, que é uma das formas de chegar diretamente ao regime oligarca de Putin. Assim como o reforço da política de cooperação e a tentativa de aprofundamento das vias diplomáticas. Não se resolvem conflitos sem falar com todas as partes. Depois, o tratamento deve ser estendido a todos os refugiados e não apenas aos ucranianos. Não podemos permitir a lógica de diferenciação de pessoas. A UE está perante um dilema: decidir se quer ser uma força de balanço ou de outras forças internacionais. Há medidas que podem ser contraproducentes como a censura de meios de comunicação russos. Não tenho dúvidas de que são canais de propaganda de Putin, mas as sanções têm sempre dois lados. Abrem precedentes de censura e os meios de comunicações europeus também não chegam à Rússia.