Médico descobre nova espécie de dinossauro

"Brighstoneus simmondsi" é a nova espécie de dinossauro descoberta pelo médico inglês Jeremy Lockwood.

Jeremy Lockwood, médico reformado, atualmente estudante de doutoramento na Universidade de Portsmouth, comprometeu-se a catalogar todos os ossos de um iguanodonte descobertos recentemente na ilha de Wight, em Inglaterra.

Os restos mortais do dinossauro, que estavam armazenados desde 1978 no Museu de História Natural de Londres e no Museu da Ilha dos Dinossauros, foram analisados por Lockwood, que acabou por descobrir um espécime com um osso nasal arredondado único, semelhante mas não igual ao "Iguanodon bernissartensis" ou ao "Mantellisaurus atherfieldensis".

Depois de quatro anos a estudar os ossos, o médico começou a reconstruir o crânio do dinossauro - que teria oito metros e pesaria cerca de 900 quilos - e encontrou várias características que o distinguiam dos outros dois com quem tem semelhanças.

"O Mantellisaurus tem 23 ou 24 dentes e este tem 28. Também tinha o nariz arredondado, enquanto as outras espécies tinham o nariz muito reto. Ao todo, essas e outras diferenças tornam muito claro que é uma nova espécie", referiu o médico.

Lockwood trabalhou em parceria com o professor David Martill, da Universidade de Portsmouth, e com Susannah Maidment, do Museu de História Natural, juntamente com quem denominou a nova espécie de "Brighstoneus simmondsi".

O primeiro nome tem origem na vila de Brighstone, localizada na Ilha de Wight, que fica perto do local de escavação. E o segundo é uma homenagem a Keith Simmonds, colecionador amador que esteve envolvido na descoberta do espécime.

O médico esteve também associado à descoberta de outra nova espécie conhecida como "graça do inferno", um dinossauro "com cara de crocodilo e chifres".