Mega iate misterioso que poderá pertencer a Putin apreendido em Itália

As autoridades italianas apreenderam, na sexta-feira, um mega iate cuja propriedade é um mistério. Especula-se que possa até pertencer ao presidente russo Vladimir Putin.

Com um valor de cerca de 663 milhões de euros, "Scheherazade" foi sujeito a uma investigação sobre a sua propriedade pela polícia financeira de Itália. A investigação italiana ajudou a "estabelecer vínculos económicos e comerciais significativos entre a pessoa que possui oficialmente a Scheherazade e pessoas eminentes do governo russo", bem como figuras russas sancionadas pelo Ocidente após a invasão da Ucrânia. Na sequência da investigação, "o ministro da Economia e Finanças, Daniele Franco, assinou um decreto de apreensão" do iate, segundo um comunicado do ministério italiano da economia e finanças.

"Scheherazade" estava atracado há vários meses para trabalhos de manutenção num estaleiro na Marina di Carrara, na cidade costeira de Massa. Porém, o iate voltou à água e parecia prestes a zarpar na sexta-feira, disse um fotógrafo da AFP antes da divulgação do comunicado do governo italiano.

A quem pertence "Scheherazade"?

O mistério sobre a propriedade de "Scheherazada" permanece por resolver. Construído pela alemã Luerssen em 2020, o iate de 140 metros possui dois helipontos, uma piscina e um cinema, segundo o site "SuperYachtFan", especializado em iates e respetivos proprietários.

A polícia italiana disse que está a fazer o possível para identificar o proprietário. "Nem sempre é fácil atribuir a propriedade" de um iate, disse uma fonte próxima à investigação italiana à AFP no final de março. A mesma fonte disse na sexta-feira que não havia "nada de novo" na investigação.

Investigadores da fundação anticorrupção do dissidente russo Alexei Navalny ligam o iate a Putin, citando uma lista de tripulantes na sua posse que incluía vários membros do serviço federal de proteção da Rússia, responsáveis pela segurança do líder russo.

Por sua vez, o Italian Sea Group disse, em comunicado, que o iate "não é atribuível à propriedade do presidente russo Vladimir Putin".