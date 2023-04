Menina de cinco anos encontrada morta dentro de um saco do lixo em França

Uma criança foi encontrada sem vida num apartamento na noite de terça-feira, em Rambervillers, França. O corpo da menina estava num saco do lixo e o suspeito, um adolescente de 16 anos, já foi detido.

Este é um caso que está a chocar França. Uma menina de cinco anos foi encontrada sem vida dentro de um saco do lixo, num apartamento. Os pais tinham dado conta do desaparecimento da filha ao início da tarde de terça-feira e, à noite, receberam a pior das notícias. "Só quero que a justiça seja feita. Quero que a pessoa que fez isto seja responsabilizada e que pague bem caro. Estou destroçada e já não me sinto segura aqui", disse a mãe, em lágrimas.

O presidente da câmara de Rambervillers (Vosges), Jean-Pierre Michel, explicou que a menina foi "encontrada sem vida no apartamento" e que se tentaram manobras de reanimação, mas sem efeito. "Os agentes da polícia municipal intervieram inicialmente, foram eles que descobriram o corpo, e depois vieram os serviços de emergência, tentaram fazer massagens cardíacas, mas não havia nada a fazer. Infelizmente, já era demasiado tarde", afirmou, em conferência de imprensa.

PUB

Segundo o diário local "Le Républicain Lorrain", o corpo da menina foi encontrado a 100 metros de casa e um adolescente de 16 anos (alguns jornais franceses dizem ter 15) foi detido ainda no local do crime. O suspeito, adianta a mesma fonte, já estava referenciado por "atos relacionados com abusos sexuais" e tinha problemas psiquiátricos, tendo sido libertado "há algumas semanas" de uma instituição especializada.

"Ele teria atraído crianças pequenas para lhes mostrar gestos sexuais inapropriados. Este jovem tinha sido realojado. Foi apenas há algumas semanas que reapareceu no território de Rambervillers, o que preocupou um pouco a polícia municipal, que estava atenta", disse, ainda, o autarca da comuna, na região de Grande Leste.

Suspeito ligou para a polícia e enganou os pais

Segundo o canal francês "BFM", a menina estava a brincar num parque da localidade quando, de repente, os pais deixaram de a ver. Procuraram pela filha e perguntaram aos vizinhos se a tinham visto, um deles era o jovem agora tido como suspeito do crime. "Um rapaz disse que tinha visto a criança, mas do lado completamente oposto de onde ela estava. Suspeitamos que tenha sido ele", adiantou o presidente da câmara.

Mais tarde, segundo o jornal "Vosges Matin", foi mesmo o suspeito que acabou por ligar para as autoridades a dar conta de que tinha encontrado um corpo e acabou detido.