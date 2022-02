Menina desaparecida desde 2019 foi encontrada em quarto secreto

JN Hoje às 22:37 Facebook

Uma menina norte-americana que tinha desaparecido em julho de 2019 foi encontrada num quarto secreto, no estado de Nova Iorque, revelou o canal televisivo WNYT. De acordo com a polícia, Paislee Shultis tem agora seis anos e está "bem de saúde".

A criança estava num espaço "pequeno, frio e molhado", debaixo de umas escadas, numa casa que é propriedade do avô paterno, ainda segundo as autoridades. Os pais da menina tinham perdido a custódia pouco antes do desaparecimento, quando um tribunal considerou que punham em causa o seu bem-estar, facto que a polícia considera ter sido o motivo do rapto.

"Acreditamos que alguém terá dito aos pais que o guardião legal e funcionários do condado iriam buscar a criança, o que os levou a raptá-la e a fugir", afirmou o chefe da polícia de Saugerties, Joseph Sinagra, ao mesmo canal norte-americano.

Os pais biológicos, Kimberly Cooper (de 33 anos) e Kirk Shultis (32), e o avô paterno, Kirk Shultis Sr. (57) enfrentam a acusação de rapto. O pai e o avô aguardam julgamento em liberdade, enquanto a mãe está detida. A polícia informou, por outro lado, que a investigação ainda está a decorrer e que haverá mais detenções.

A criança está agora à guarda do tutor legal e na companhia da irmã mais velha.