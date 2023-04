Menos emigrantes portugueses escolheram o Luxemburgo para viver em 2022

JN/Agências Hoje às 12:19 Facebook

O número de portugueses que emigraram para o Luxemburgo diminuiu em 2022, segundo dados do Portal de Estatísticas deste país, divulgados pelo Observatório da Emigração.

Estes dados indicam que, no ano passado, entraram no Luxemburgo 3633 portugueses (menos 6,5% do que no ano anterior).

Em 2022, o Luxemburgo recebeu 31 433 estrangeiros, dos quais 11,6% foram portugueses.

Apesar da diminuição, Portugal continua a ser o principal país de origem da imigração no Luxemburgo, sublinha o Observatório da Emigração, uma estrutura técnica e de investigação independente, integrada no Centro de Investigação e Estudos de Sociologia (CIES) do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa.

Esta descida em 2022 acentua a perda de importância relativa da imigração portuguesa no Luxemburgo que, entre 2003 e 2022, passou de 29% das entradas totais de migrantes estrangeiros para 12%.

Os indicadores agora divulgados referem ainda que, entre 2000 e 2022, o número de entradas de portugueses em território luxemburguês atingiu um mínimo em 2000 (2193 entradas) e um máximo em 2012 (5193 entradas).