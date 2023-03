Miami Beach decreta recolher obrigatório após tiroteios mortais

Daniela Tender Hoje às 19:07 Facebook

Autoridades de Miami Beach, na Florida, declararam estado de emergência e recolher obrigatório das 23.59 às 6 horas, após dois tiroteios que provocaram duas mortes. A medida volta a ser implementada na quinta-feira, prolongando-se até 27 de março, para evitar violência no "Spring Break".

De acordo com o jornal britânico "The Guardian", o município revelou que os dois tiroteios, que ocorreram na sexta-feira, dia 17, e no domingo, 19, provocaram duas mortes e um ferido grave. Os disparos geraram grandes aglomerados de pessoas, neste período de férias.

Dan Gelber, presidente da câmara de Miami Beach, afirmou, em comunicado, que a aglomeração de pessoas e a presença de armas "criam um perigo que não pode passar despercebido", apesar do elevado policiamento na cidade. É muita agitação, muita desordem e é muito difícil conseguir zelar pelo cuidado", explicou o autarca.

Durante o recolher obrigatório, os hotéis podem funcionar até mais tarde, mas apenas para atender os hóspedes. Os restaurantes poderão ficar abertos só para fazer entregas. Não incluídos nas medidas estão os residentes em horário laboral, os serviços de emergências e os hóspedes de hotéis.