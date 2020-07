Michelle Bolsonaro testa positivo à covid-19

JN Hoje às 16:19 Facebook

Dias depois de Jair Bolsonaro ter anunciado, no Twitter, estar curado da covid-19, a primeira-dama brasileira testou, esta quinta-feira, positivo à doença.

De acordo com a imprensa brasileira, que cita uma nota da Presidência, o estado de saúde de Michelle é bom e serão, agora, seguidos "todos os protocolos estabelecidos" para o tratamento.

"A primeira-dama Michelle Bolsonaro testou positivo à covid-19 nesta quinta-feira, 30. Ela apresenta bom estado de saúde e seguirá todos os protocolos estabelecidos. A primeira-dama está sendo acompanhada pela equipa médica da Presidência da República", esclarece o comunicado.

Michelle mora com o marido, Jair Bolsonaro, e as filhas, Letícia e Laura, na residência oficial do Palácio da Alvorada. A imprensa brasileira dá conta de que a primeira-dama marcou presença, esta quarta-feira, numa cerimónia que contou com a participação de duas ministras: Tereza Cristina (Agricultura) e Damares Alves (Mulher, Família e Direitos Humanos).