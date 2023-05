Milionário australiano arrasado por içar carro de luxo até 57.º andar

Beatriz Neves Hoje às 17:18 Facebook

O milionário australiano Adrian Portelli foi fortemente criticado após a divulgação de um vídeo onde se vê uma equipa a erguer um automóvel de luxo até ao 57.º andar de um dos prédios mais caros de Melbourne. O carro, que pertence ao empresário, é um McLaren Senna, avaliado em quase dois milhões de euros.

Adrian Portelli elevou a um novo nível o costume - por vezes encontrado entre uma parcela da população mais rica - de expor itens pouco convencionais, como carros de luxo, em salas de estar. O milionário australiano decidiu levantar um McLaren Senna de quase dois milhões de euros até ao 57.º andar de um prédio, até um apartamento de luxo avaliado em mais de 35 milhões de euros.

Portelli afirmou que só compraria o imóvel se pudesse levar o automóvel de luxo. Os antigos proprietários não só concordaram com a condição como pagaram por todo o processo.

Para que o carro pudesse ser transportado, pela parte exterior do edifício, a equipa responsável precisou de desconstruir a lateral do edifício e retirar várias janelas. E foi construída uma plataforma com o único objetivo de facilitar a entrada do McLaren na sala de estar do apartamento.

A situação deu azo a inúmeras críticas nas redes sociais, que consideram o ato "uma exibição obscena de riqueza". Surgiram também questões políticas em torno do assunto, já que Portelli é um dos favorecidos pelos novos cortes de impostos programados para entrarem em vigor no ano fiscal de 2024-25, na Austrália: todos os eleitores com rendimentos superiores a 183 mil euros terão desconto de cerca de oito mil euros em impostos.