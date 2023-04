Militares bielorrussos concluíram formação russa sobre armas nucleares

JN/Agências Hoje às 00:17 Facebook

Os militares bielorrussos que estiveram em território russo a receber instrução sobre uso de armas nucleares já concluíram a formação e regressaram neste sábado à Bielorrússia.

A informação é avançada com base num comunicado do Ministério da Defesa russo, difundido pela agência oficial de notícias bielorrussa Belta, indicando que "as tripulações dos sistemas de mísseis 'táticos' operacionais Iskander-M completaram o treino prático na Rússia".

No passado dia 25 de março, o Presidente russo, Vladimir Putin, anunciou que Moscovo iria enviar armas nucleares "táticas" para a Bielorrússia, um tradicional aliado e o principal apoiante no conflito na Ucrânia, gerando preocupação em Kiev e no Ocidente.

Dias depois, no início de abril, a Rússia e a Bielorrússia revelaram ter começado, em território russo, a instrução de soldados bielorrussos no uso de armas nucleares "táticas", incluindo o estudo "em pormenor" de questões relacionadas com o conteúdo e uso de munições.

"Um sistema de mísseis operacionais táticos Iskander-M foi entregue às forças armadas bielorrussas. O sistema permite o uso de mísseis comuns, mas também nucleares", disse na altura o ministro da Defesa russo, Serguei Shoigu.

Trata-se da primeira vez que a Rússia coloca armas nucleares fora das suas fronteiras desde a década de 1990. Antes da queda da União Soviética em 1991, Moscovo tinha armas nucleares estacionadas na Ucrânia, Bielorrússia e Cazaquistão. Mas foram transferidas de volta para o território russo em 1996.

Segundo Putin, dez aviões foram já equipados na Bielorrússia com armamento nuclear tático, prevendo-se que, até 01 de julho, fique concluído um paiol especial para acolher tal tipo de armamento.

As chamadas armas nucleares "táticas" podem causar graves e imensos danos, mas o raio de destruição é mais limitado do que o das armas nucleares "estratégicas".

A ofensiva militar russa no território ucraniano, lançada a 24 de fevereiro do ano passado, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).