Ministra da Saúde britânica infetada com Covid-19

Nadine Dorries, ministra da Saúde do Reino Unido, está infetada com o novo coronavírus. A informação está a ser avançada por meios de comunicação britânicos.

Num comunicado, Nadine Dorries informa que mal soube que estava infetada com Covid-19, isolou-se em casa e tomou todas as precauções.

O jornal "The Sun" avança que a ministra da Saúde terá estado em contacto nos últimos dias com centenas de pessoas, incluindo o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson.

No Twitter, a deputada do Partido Conservador disse esperar ultrapassar este momento. "Estou mais preocupada com a minha mãe de 84 anos, que está comigo e começou a ter tosse hoje. Ela vai ser avaliada amanhã. Mantenham-se seguros e lavem as mãos".

O Reino Unido registou esta terça-feira a sexta morte por coronavírus no país. Existem até ao momento 374 casos positivos de Covid-19.