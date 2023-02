Missão prolongada no Chile: "Fogo é gigantesco mas equipa está muito motivada"

A equipa portuguesa destacada no Chile enfrenta por estes dias um "fogo gigantesco" cujo combate é dificultado pela falta de acessos. Mas o chefe da missão garante que o "moral é elevado" e sublinha a gratidão que têm recebido da população.

Santa Ana é o nome do principal incêndio florestal que está ativo nos arredores de Coronel, cidade da província de Concepción, na região de Biobío, no centro do Chile. Estas são também as coordenadas de localização da equipa portuguesa destacada para apoiar os chilenos no combate às chamas. Este grande fogo é na verdade "um complexo de incêndios que já conta mais de 130 mil hectares de área ardida", explica ao JN o comandante Mário Silvestre, chefe da missão portuguesa. "É uma reativação da passada sexta-feira", acrescenta. "É gigantesco, um flanco tem mais de cem quilómetros".