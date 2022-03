Míssil da Coreia do Norte explode no ar perto da cidade de Pyongyang

Beatriz Matos Hoje às 11:27 Facebook

A Coreia do Norte lançou esta quarta-feira um míssil suspeito que parece ter explodido, logo após a descolagem, nos céus de Pyongyang, disseram militares da Coreia do Sul. O míssil foi disparado do aeroporto de Sunan, nos arredores da capital norte-coreana de Pyongyang, disse o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul (JCS) em comunicado.

Os Estados Unidos e a Coreia do Sul tinham alertado que a Coreia do Norte podia estar a preparar-se para lançar um míssil balístico intercontinental (ICBM) com alcance total pela primeira vez desde 2017, violando as resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU). Em 2017, um míssil balístico de alcance intermédio lançado de outro local na Coreia do Norte falhou logo após a descolagem e colidiu com um complexo industrial ou agrícola na cidade de Tokchon.

"Supõe-se que falhou imediatamente após o lançamento", disse o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul em comunicado. Presume-se que seja um míssil balístico e pareceu explodir no ar ainda na sua fase de reforço, a uma altitude abaixo dos 20 quilómetros (12 milhas), disse um funcionário do JCS à Reuters.

Um porta-voz do Departamento de Estado dos EUA também condenou o lançamento, descrevendo-o como uma violação das resoluções do Conselho de Segurança da ONU que proíbem os mísseis balísticos da Coreia do Norte, mas recusou-se a comentar quando foi questionado sobre o suposto fracasso.

Os detritos caíram perto de Pyongyang após o teste, informou a NK News, com sede em Seul, citando testemunhas não identificadas e uma fotografia do teste mostrando uma bola de fumo vermelha no final de uma pluma em ziguezague que traçou a trajetória de lançamento do foguete no céu da cidade.

"O relatório de uma falha de Sunan é preocupante devido à possibilidade dos danos nas áreas civis densamente povoadas", disse Ankit Panda, membro sénior do Carnegie Endowment for International Peace, com sede nos EUA.

O aeroporto de Sunan foi local de vários lançamentos recentes, inclusive a 27 de fevereiro e 5 de março, testes de um novo sistema ICBM.