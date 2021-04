Morreu Bernie Madoff, autor de uma das maiores fraudes da história

JN Hoje às 14:53, atualizado às 15:02 Facebook

Bernie Madoff, o cérebro por detrás de um gigante esquema de fraude de investimentos nos Estados Unidos, morreu, aos 82 anos.

O antigo financeiro morreu na prisão federal onde estava detido, na Carolina do Norte, avançou a agência de notícias Associated Press, citando fonte do estabelecimento prisional.

Madoff foi detido pelo FBI em dezembro de 2008 sob acusações de fraude. Mais tarde, viria a confessar em tribunal ser o autor do maior esquema de Ponzi da história - uma forma de fraude financeira que atrai investidores e paga os lucros aos investidores anteriores com fundos de investidores mais recentes.

No último ano, os advogados de Madoff tentaram que fosse libertado por causa da pandemia, defendendo que o antigo consultor financeiro sofria de uma doença renal grave e outras condições clínicas, mas o pedido foi negado.