Morreu Clive Sinclair, o inventor do computador ZX Spectrum

Empreendedor inglês tinha 81 anos e sofria de cancro. Marcou uma geração inteira de adeptos de vídeojogos nos anos 80.

Sir Clive Sinclair, o inventor e empresário que nos anos de 1980 fez chegar às massas os primeiros computadores caseiros a preços acessíveis, morreu esta quinta-feira de manhã na sua casa de Londres. Tinha 81 anos e sofria de cancro há cerca de uma década. A notícia foi revelada pela sua filha, Belinda Sinclair.

Agraciado com o título de Sir e armado cavaleiro da Ordem do Império Britânico em 1983, Clive Sinclair ficou conhecido por uma série de invenções revolucionárias: a calculadora de bolso em 1973; a micro-televisão TV80, em 1984; o triciclo elétrico C5, movido a bateria e com deseign futurista, em 1985.

Mas a invenção que o tornou famoso, e também muito rico, foi o ZX Spectrum, em 1982, um dos mais influentes microcomputadores europeus de 8 bits e que foi o computador doméstico que marcou uma geração inteira de adeptos de jogos de vídeo caseiros.

Para essa geração contemporânea de adultos que eram adolescentes nos anos 80, o seu primeiro computador pessoal foi muito seguramente o ZX Spectrum 48K - ou então o seu rival, o Commodore 64. O modelo de Sinclair, que teve oito versões comercializadas entre 82 e 87, vendeu mais de cinco milhões de unidades em todo o mundo nesses cinco anos.

Com teclas de borracha, corpo negro, ecrã de cores estridentes e os seus pequenos sons metálicos, o ZX Spectrum foi fundamental no desenvolvimento da indústria de jogos, com títulos ainda hoje muitos apreciados pelos saudosistas de 80, como "Chuckie Egg", "Potty Pigeon", "Skoll Daze", "Jet Set Willy", "Horace Goes Skiing", "Saboteur" ou "Lords of Midnight".

Belinda Sinclair comentou ao jornal "The Guardian": "O meu pai era uma pessoa incrível. Era tão inteligente e sempre tão interessado por tudo. Quando ele tinha uma ideia, dizia sempre isto: "Não adianta perguntar às pessoas se elas querem [o novo produto], porque elas não o conseguem imaginar". Por isso ele inventava coisas. Eram as ideias, e o desafio das ideias, que ele achava mais empolgante".