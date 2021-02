Morreu Tom Moore, o herói que angariou milhões para o combate à pandemia

JN Hoje às 17:40 Facebook

Tom Moore morreu esta terça-feira, com 100 anos, depois de ter sido hospitalizado no domingo no Bedford Hospital, com uma pneumonia e de ter testado positivo à covid-19. Veterano da Segunda Guerra Mundial cativou a população britânica no início da pandemia pelos seus esforços de recolha de fundos.

"É com grande tristeza que anunciamos a morte do nosso querido pai, o Capitão Sir Tom Moore. Sentimo-nos muito gratos por estarmos com ele nas últimas horas da sua vida; Hannah, Benjie e Georgia à cabeceira da cama e Lucy através do FaceTime", revelaram as filhas.

Moore tornou-se numa referência de esperança nas primeiras semanas da pandemia de covid-19, em abril de 2020, quando percorreu 100 voltas em torno do seu jardim em Inglaterra no dia do seu 100.º aniversário, e num tributo ao Serviço Nacional de Saúde. Em vez do objetivo de garantir uma contribuição de mil libras (1128 euros), recolheu cerca de 33 milhões de libras (37 milhões de euros).

"Os meus pensamentos estão com o capitão Moore e com a sua família. Inspirou a nação inteira, e eu sei que estamos todos a desejar uma recuperação total", tinha escrito no domingo o primeiro-ministro britânico Boris Johnson.

Moore, que foi promovido a capitão quando se encontrava na Índia e em Myanmar durante a guerra, foi ordenado cavaleiro pela rainha Isabel II em julho pelos seus esforços na angariação de fundos para o Serviço Nacional de Saúde.