Mortes por covid-19 nos EUA superam números da II Guerra Mundial

Ana Sofia Rocha Hoje às 15:24 Facebook

Twitter

Partilhar

O número de mortes por covid-19 nos Estados Unidos, quase 300 mil, já superou o número de americanos que morreram em campo na Segunda Guerra Mundial - 291,557.

Este número seria o equivalente a acontecer o onze de setembro todos os dias, durante cem dias.

Foi Robert Redfield, diretor dos Centros de Controlo e Prevenção de Doenças, em Atlanta, quem emitiu o alerta na passada quinta-feira, depois de os Estados Unidos atingirem um novo recorde de fatalidades num só dia, pelo segundo dia consecutivo.

A covid-19 já matou, nos Estados Unidos, três vezes mais pessoas do que americanos morreram em batalha durante as cinco guerras mais recentes.

Mais de 88.300 americanos perderam a vida na Guerra da Coreia (33,739), Guerra do Vietname (47,434), Guerra do Iraque (4568), Guerra no Afeganistão (2452) e nas Operações Escudo do Deserto/Guerra da Tempestade no Deserto no Golfo Pérsico (148).