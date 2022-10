Moscovo critica declarações de Zelensky sobre "ataques preventivos" da NATO

JN/Agências Ontem às 22:53 Facebook

Moscovo criticou, esta quinta-feira, duramente declarações do presidente ucraniano por falar de "ataques preventivos" da NATO contra a Rússia, tendo Kiev esclarecido que Volodymyr Zelensky se referia a sanções preventivas e não ataques nucleares.

"O que deve fazer a NATO? Eliminar a possibilidade de a Rússia utilizar armas nucleares. Mas, acima de tudo, faço novamente um apelo à comunidade internacional, como antes de 24 de fevereiro: ataques preventivos, para que saibam o que lhes irá acontecer se as utilizarem", disse hoje o líder ucraniano, numa videoconferência com o grupo de reflexão australiano do Lowy Institute.

O Presidente ucraniano acrescentou que não se pode esperar por ataques nucleares russos e sublinhou ser necessário rever a forma como a NATO faz pressão.

Após estas declarações, o porta-voz de Zelensky, Sergei Nykyforov, explicou que as observações feitas pelo Presidente diziam respeito a sanções preventivas que poderiam ter sido decididas contra Moscovo antes da ofensiva de 24 de fevereiro, e não a ataques militares preventivos.

"O Presidente falou sobre o período anterior a 24 de fevereiro. Deveriam na altura ter sido tomadas medidas preventivas, de modo a não permitir que a Rússia começasse a guerra. Recordo que as únicas medidas que foram discutidas na altura foram sanções", sublinhou, no Facebook, Nykuforov, acrescentando que Kiev "nunca" apelaria para a utilização de armas nucleares.

As declarações foram criticadas por vários responsáveis russos.

"Tais declarações não são mais do que um apelo para iniciar uma nova guerra mundial, com consequências monstruosas e imprevisíveis", reagiu o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, citado pela agência Ria Novosti.