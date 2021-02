JN/Agências Hoje às 00:12 Facebook

Destroços de um Boeing 777-200 da United Airlines caíram, este sábado, nos subúrbios da cidade de Denver quando o avião teve de voltar ao aeroporto para uma aterragem de emergência, na sequência da falha de um dos seus motores.

O avião da United Airlines tinha descolado de Denver pelas 20.05 horas com destino a Honolulu. A bordo seguiam 241 pessoas, incluindo dez tripulantes.

Pouco depois da descolagem, um dos motores incendiou-se.

Segundo as autoridades, citadas pela agência de notícias Associated Press (AP), o Boeing 777-200 conseguiu aterrar em segurança no Aeroporto Internacional de Denver e ninguém a bordo ou no solo ficou ferido.

Dezenas de destroços ficaram espalhados bairro de Broomfield, localizado a cerca de 40 quilómetros a norte de Denver. Destroços de grande dimensão caíram junto a uma habitação.

Tyler Thal, morador nesta área, adiantou à AP que, quando estava a passear com sua família, percebeu que um grande avião comercial estava a voar estranhamente baixo e que começou a filmar com o seu telemóvel.

"Enquanto estava a olhar para o avião, vi uma explosão e, em seguida, uma nuvem de fumo e alguns destroços a cair. O avião simplesmente continuou e não o vimos depois disso", relatou.

Também este sábado, um avião de carga perdeu parte de um dos motores, que explodiu durante a descolagem do aeroporto Aeroporto de Maastricht Aachen. Os destroços do motor atingiram um carro estacionado numa garagem na cidade holandesa de Utrecht.