Mulher que acordou dentro do próprio caixão morre nos cuidados intensivos

Uma mulher de 76 anos que foi declarada morta e surpreendeu os parentes ao acordar no caixão durante o seu próprio velório, no início deste mês, morreu após sete dias numa unidade de cuidados intensivos no Equador.

A notícia foi confirmada pelo Ministério da Saúde do Equador, que informou que Bella Montoya devido a uma AVC isquémico depois de passar uma semana sob "vigilância permanente" em cuidados intensivos.

O filho de Bella Montoya, Giberto, disse, citado pelo "The Guardian", que ainda não recebeu nenhum relatório das autoridades sobre a explicação médica do ocorrido e alertou que as coisas "não vão ficar assim", acrescentando que uma irmã da mulher denunciou formalmente o incidente, procurando identificar o médico que a declarou morta.

Os restos mortais de Montoya, que era enfermeira reformada, estão na mesma funerária onde acordou, a 9 de junho, depois de passar cinco horas dentro do caixão numa funerária em Babahoyo, cerca de 208 quilómetros a sudoeste de Quito. Inicialmene, a idosa deu entrada no hospital com suspeita de derrame cerebral "e entrou em paragem cardiorrespiratória sem responder às manobras de reanimação, pelo que o médico de serviço confirmou a sua morte". Giberto revelou à AP que, agora, a mãe vai ser enterrada num cemitério público.

Na semana passada, o Ministério da Saúde anunciou que foi formado um comité técnico para rever a forma como o hospital emite certidões de óbito.