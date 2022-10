Multimilionário alemão e a família estavam a bordo do avião que caiu na Costa Rica

AFP Hoje às 19:10 Facebook

As autoridades da Costa Rica confirmaram, este domingo, a presença do multimilionário alemão Rainer Schaller e a sua família num avião que caiu no mar com seis pessoas a bordo na sexta-feira. Até ao momento, dois corpos foram recuperados e as buscas continuam.

Uma fonte do ministério da Segurança Pública confirmou à AFP que "Schaller, de 53 anos", e outras cinco pessoas estão na lista de pessoas a bordo da aeronave que caiu em águas das Caraíbas, na costa da província de Limón (leste).

Schaller é cofundador dos ginásios McFit e, segundo o jornal alemão "Bild", viajava com a companheira e os dois filhos, além de outro passageiro. No relatório oficial também estão "Schikorsky, mulher adulta, de 44 anos. Kurreck, homem adulto, de 40 anos, e duas crianças" de nacionalidade alemã, assim como o piloto suíço com o apelido Lips, de 66 anos.

No sábado foram localizados os corpos de uma criança e um adulto. Vários objetos também foram encontrados, como bolsas, mochilas e parte da fuselagem do avião. Todos os objetos foram levados para um cais em Limón.

Dois navios de serviço da guarda costeira partiram, este domingo, para prosseguir com a operação de busca.

"O que se vê no local do impacto é muito forte, é lamentável. Dependemos do que o mar nos devolve e estamos a patrulhar permanentemente", disse no sábado o ministro da Segurança Pública, Jorge Torres.