Ladrões caem de quinto andar após assalto a apartamento em Madrid

Dois homens, com idades compreendidas entre os 25 e os 30 anos, ficaram gravemente feridos na sequência de uma queda de um quinto andar, na noite passada, na Calle Rafael Finat, em Madrid, onde entraram para roubar.

Os homens, naturais da Europa de leste, terão entrado no apartamento para roubar e preparavam-se para escapar pela fachada do edifício, quando uma estrutura em ripas começou a ceder, provocando a queda de uma altura de cerca de 15 metros. No chão ficaram várias peças de joalharia que, alegadamente, tinham sido roubadas naquele andar.

O alerta foi dado por volta das 21.45 horas de quarta-feira, tendo avançado para o local a Proteção Civil e os Bombeiros de Madrid, que estabilizaram as vítimas e as encaminharam, sob escolta policial, para os Hospitais Clínico e 12 de Outubro em estado grave, com múltiplos traumatismos e fraturas.