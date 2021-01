Camaleões encontrados em mala de viagem

B.S. Hoje às 16:25 Facebook

74 camaleões foram encontrados dentro de uma mala de viagem, no aeroporto de Viena, na Áustria, escondidos em meias e caixas de plástico. Estão agora no jardim zoológico Schönbrunn.

Um segurança que inspecionava a bagagem descobriu os 74 camaleões escondidos em meias e caixas de plástico. Apesar de o animal se conseguir camuflar, o sistema de raio-x detetou a sua presença. "Camaleões podem camuflar-se bem... mas acabaram por não ser mais espertos do que a máquina de raios-X", realça o ministério das Finanças, num comunicado.

A mala pertencia a um homem de 56 anos, identidade não revelada, que tinha viajado para a Tanzânia. Foi agora preso e pode vir a enfrentar uma multa de seis mil euros. De acordo com as autoridades, os camaleões seriam vendidos no mercado negro por 37 mil euros. Assim que foram descobertos foram transportados para o jardim zoológico Schönbrunn, em Viena, e examinados por especialistas que indicaram que as idades variam entre uma semana e a idade adulta, e três deles não sobreviveram à viagem. São oriundos das montanhas de Usambara, uma "região muito chuvosa e fresca na Tanzânia".

"O trabalho vital empreendido pelos serviços aduaneiros também ajuda regularmente a pôr fim ao sofrimento dos animais e aos traficantes de animais selvagens sem escrúpulos", afirma Gernot Blümel, ministro das finanças.