Caranguejo-das-neves vendido por 42 mil euros no Japão

Um caranguejo-das-neves com 1,2 quilos e 14,6 centímetros foi vendido por 42 mil euros no Japão, batendo o recorde do Guiness. O destino do crustáceo será um restaurante de luxo em Tóquio.

O animal foi vendido por cinco milhões de yen (o equivalente a cerca de 42 mil euros) num leilão no município japonês de Tottori, no dia 7 de novembro.

De acordo com o gabinete responsável pela promoção da pesca da cidade, citada pela CNN, o valor em causa foi o mais alto alguma vez pago por um caranguejo desta espécie, cuja alcunha é "cinco estrelas", pelo seu formato e pela qualidade. Bateu-se assim o recorde do Guinness da venda de um caranguejo-das-neves, que tinha sido registado num leilão no ano passado também em Tottori, pelo valor de dois milhões de yen (17 milhões de euros).

Tetsuji Hamashita, presidente do distribuidor de pesca Hanashita Shoten, foi quem arrecadou o caranguejo-das-neves, que será depois vendido a um restaurante de luxo do bairro de Ginza, em Tóquio. "Sei que é extremo, mas é a tradição. Tenho a certeza que o sabor do caranguejo irá corresponder ao preço", afirmou Hamashita.

A caça ao caranguejo-das-neves, uma das mais procuradas iguarias no Japão, tinha começado na véspera. Os participantes do leilão acreditam que dá sorte comprar a primeira e melhor captura da temporada.