S.A. Ontem às 23:51 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma professora de aeróbica estava a gravar uma aula em direto nas redes sociais, a partir da capital de Myanmar, quando, sem dar conta, transmitiu o golpe de Estado em curso no país.

Khing Hnin Wai é professora de aeróbica e bastante famosa nas redes sociais pelos vídeos que publica no Facebook, gravados com uma câmara fixa posicionada de forma a ter como cenário a estrada principal de Naipidau, capital de Myanmar.

Como em tantos outros dias, lá estava no dia 31 de janeiro a gravar uma das suas aulas de aeróbica em direto, executando os movimentos em frente à câmara, enquanto os seus seguidores assistiam nas redes sociais.

Foi então que surgiu atrás dela, na estrada, uma coluna de veículos que transportava elementos do Exército para o parlamento para tomar o controlo do país no âmbito de um golpe de Estado em curso no país. Sem dar conta do que se estava a passar, Khing Hnin Wai continuou concentrada na sua aula de aeróbica.

O vídeo tornou-se viral e houve quem questionasse a "oportunidade" da professora de aeróbica estar naquele local precisamente à hora do golpe de Estado, mas Khing Hnin Wai divulgou, em sua defesa, imagens de outros vídeos em dias anteriores filmados exatamente no mesmo local.

PUB

O Exército de Myanmar (antiga Birmânia) declarou estado de emergência e assumiu o controlo do país durante um ano, depois de deter a chefe do Governo, Aung San Suu Kyi.