Fiat Uno Turbo i.e. português vendido por milhares de euros nos EUA

Angélica Cavaleiro Hoje às 11:33 Facebook

Twitter

Partilhar

Um Fiat Uno Turbo i.e de 1988 de matrícula portuguesa foi vendido, este mês, por 16 800 dólares (cerca de 14 500 euros), num site de leilões nos Estados Unidos.

O leilão deste clássico não foi fácil, pois só ao fim de 29 licitações entre dois amantes de carros é que se chegou ao valor final, através da plataforma digital de leilões "Bring a Trailer".

"Gostava de ficar com este carro lindo, quero dar-lhe os parabéns por ter ficado com ele. Se eu oferecesse mais um dólar, a minha mulher matava-me", afirmou o quase vencedor.

O comprador do carro é um amante de clássicos italianos e já tinha tentado comprar outros cinco carros nesta plataforma mas sem sucesso.

Além do carro, o vencedor também levou uma série de peças sobressalentes como uma grelha suplementar, um turbocompressor, um painel de instrumentos e encostos de cabeça.

O Fiat Uno Turbo i.e vermelho, antes de ser importado para os Estados Unidos em 2020, foi submetido a uma profunda revisão mecânica e técnica.

Este modelo de carro foi bastante popular nos anos 80 e 90 com um motor 1.3 turbo e 105 cavalos.

PUB

Entre os detalhes que faziam as delícias dos amantes do carro à época, estavam os pequenos escorpiões da Abarth, marca desportiva do grupo Fiat, nas jantes.