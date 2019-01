JN Ontem às 23:53 Facebook

Uma teia de aranha gigante no céu com centenas de aranhas em movimento. O fenómeno surpreendeu e assustou, esta semana, os moradores de Espírito Santo do Dourado, no sul de Minas Gerais, no Brasil.

Imagens do fenómeno foram divulgadas nas redes sociais e no YouTube. Datam do passado domingo, dia 6, e foram captadas numa zona rural depois de vários dias de calor intenso.

"Fiquei muito espantado e assustado, mas peguei o meu telemóvel e gravei", contou João Pedro Fonseca, de 14 anos, que filmou o fenómeno perto da casa da avó. "Tinha muito mais teia do que as que aparecem no vídeo", acrescentou. "Já tinha visto muitas aranhas assim por aqui outras vezes e é assustador", comentou Solange Silva, outra moradora da região.

A teia parecia suspensa, desde postes, fios e árvores. Olhando para o céu, parecia quase impercetível, pelo que dava a ideia de que as centenas de aranhas suspensas estavam a "cair" do céu.

Segundo especialistas, citados na imprensa brasileira, esta ocorrência é normal em dias de muito calor e humidade. Durante o dia estes aracnídeos estão nas árvores e ao fim da tarde e início da noite constroem uma espécie de "lençol" de teias que se unem numa só. O objetivo é capturar insetos para se poderem alimentar.