Dejectos humanos caem de avião e provocam medo "extraterrestre"

As autoridades indianas suspeitam que a bola de gelo que, no sábado, caiu do céu é resultado de dejetos humanos que terão sido despejados de um avião.

A bola, com cerca de 12 kg, caiu com grande estrondo em Fazilpur Badli, deixando alarmados os residentes da pequena aldeia.

Vivek Kalia, das autoridades locais, disse, à "BBC", que algumas pessoas, alertadas pela situação, "pensaram tratar-se de algum objeto com origem extraterrestre".

Os dejetos humanos são normalmente guardados em tanques especiais dos aviões e despejados só quando os aparelhos aterraram. No entanto, as autoridades internacionais de aviação reconhecem que as fugas podem acontecer.

À BBC, Kalia disse que uma amostra do objeto foi enviada para análise," mas as suspeitas apontam para que sejam excrementos congelados" caídos de um avião.

Um membro do Departamento Meteorológico da Índia, que já analisou a amostra, confirmou que o projétil não é resultado de qualquer fenómeno meteorológico.

Em dezembro de 2016, um tribunal indiano determinou que as empresas de aviação que despejem dejetos humanos das casas de banho dos aviões serão multadas.

"Gelo azul" que cai do céu

Os aviões comerciais modernos voam a grande altitude, com temperaturas inferiores a zero graus, congelando os elementos líquidos.

Alguns dejetos humanos congelam junto às saídas e acabam por cair no solo durante os voos.

A Autoridade Britânica de Aviação Civil contabiliza cerca de 25 casos relacionados com a queda de "gelo azul". O nome deriva dos químicos que são adicionados a estas substâncias para eliminar o odor.