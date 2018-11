Este é "Knickers", o boi gigante que escapou ao matadouro

JN Hoje às 21:14 Facebook

Twitter

Tem sete anos, 1,94 metros de altura - quase tão alto como Michael Jordan - e pesa 1,4 toneladas. Chama-se "Knickers" e é o maior boi da Austrália. Não é um título oficial, mas o dono garante que como este gigante não há mais nenhum.

Numa reportagem do canal de televisão australiano "Seven News", é possível ver a dimensão do ruminante, que se destaca entre os outros animais do rebanho de uma quinta em Myalup, uma cidade da Austrália Ocidental.

"Knickers" é um "Holstein-Friesian", uma raça leiteira. Na idade adulta, as vacas pesam cerca de 680 quilogramas e têm 1,47 metros de altura. Os touros têm normalmente mais de 1,80 metros de altura e pesam cerca de uma tonelada. "Knickers" é significativamente mais alto e pesado do que qualquer outro animal da sua raça.

O dono, Geoff Pearson, disse que o tamanho de "Knickers" o salvou do matadouro. "Ele é demasiado grande para entrar na cela da fábrica de exportação", explicou o agricultor à ABC News da Austrália. "Temos uma alta rotatividade de gado e ele teve a sorte de ficar para trás", revelou.

Embora não seja candidato ao título de "maior boi do Mundo", "Knickers" não fica muito atrás do atual campeão, um boi chamado "Bellino", que registou pouco mais de dois metros de altura numa feira de gado em Roma, em 2010.