Levou cabeça decapitada da mulher à polícia por ela o ter traído

Abhijit Das entrou num posto da polícia em Patharpratima, em Bengala, na Índia, e pediu aos agentes de serviço para falar com o inspetor responsável. Quando questionado sobre os motivos de tal pedido, "calmamente" afirmou que se queria entregar por ter decapitado a mulher, Amba Das.

Inicialmente, os polícias não acreditam nele e pensaram que sofria de problemas de saúde mental. Mas, para provar o que dizia, Abhijit tirou a cabeça da mulher do saco que trazia. "Interrogamo-lo e ele confessou ter matado a mulher", disse Tathagata Basu, porta-voz da polícia, ao jornal "Times Of India".

Abhijit Das, com cerca de 30 anos, confessou ter decapitado a mulher, depois de amarrar as mãos e as pernas, devido a uma alegada traição.

"Ele suspeitava que Amba tinha um relacionamento ilícito com um vizinho. Ele discutiu com a mulher no domingo à noite", disse Tathagata Basu. Segundo o jornal inglês "Daily Mail", Abhijit foi acusado de homicídio.

O resto do corpo foi encontrado pela Polícia na casa do casal, na segunda-feira. Tinham uma filha de três anos.