Rafeiro invade casamento, deita-se no véu da noiva e ganha família

O dia não estava a correr bem. O casamento ao ar livre, em Laranjal Paulista, no Brasil, tinha passado para uma tenda por estar a chover. A água acumulava-se no teto do espaço e ameaçava cair sobre os convidados e um cão não parava de incomodar os presentes. Mas esse mesmo cão acabou por salvar o dia.

A imagem do momento em que um cão vadio invade um casamento no Brasil, no último fim de semana, está a fazer as delícias da Internet, pelo insólito do momento. Depois de ter tentado, por várias vezes, entrar no local da cerimónia e ter sido enxotado, o rafeiro tomou a melhor decisão da vida dele. Entrou pela enésima vez no local, mas desta feita decidiu que o melhor lugar para descansar era o véu da noiva.

"Perto do final da cerimónia - Snoop, sempre ele - aparece novamente e deita sobre o véu da noiva. Eu estava de frente para ela nesse momento. Vi e ouvi tudo. Estava gelado, nervoso por ela", relata no Facebook o amigo da família Sisnando De Luca, que decidiu partilhar a história.

"Deixem aí. Ele deitou no meu véu! Deve saber que eu amo animais", terá dito então a noiva Marília Matheus, surpreendida pela presença do animal, que se encontrava bastante sujo. Já depois do casamento, tocada pelo gesto de "Snoop" em procurar abrigo junto de si, a noiva conseguiu encontrar o cão, perto do local onde tinha decorrido a cerimónia, e adotou-o.

"Eu fiquei comovida com o que ele fez e como amo animais, resolvi adotar. Uma amiga me falou onde ele estava. Fomos até o local e encontramos ele perto do clube. Já colocamos coleira, comprei brinquedinho e o levamos para casa dos meus pais, pois moro em apartamento que não pode ter cachorro. Ele foi muito manso comigo", disse Marília ao site G1.