Sofreu mais de 100 fraturas após cair de varanda enquanto praticava ioga

Uma mulher de 23 anos sobreviveu com ferimentos graves, após uma queda de uma altura de 25 metros, enquanto praticava ioga extremo na grade de uma varanda, no México. Poderá demorar três anos até que consiga voltar a andar.

Alexa Terrazas, de 23 anos, sobreviveu milagrosamente depois de cair de 25 metros de altura, enquanto praticava ioga extremo, no México. A queda causou-lhe mais de 100 fraturas e teve que passar por uma operação de mais de 11 horas no hospital de Nuevo León para reconstruir as pernas.

De acordo com o jornal local "El Imparcial", os médicos estimam que a jovem não será capaz de andar nos próximos três anos.

Alexa, nascida em Chihuahua, México, é uma estudante de Nutrição e Bem-Estar em Monterrey e tem o hábito de praticar ioga extremo regularmente. Vários vizinhos contaram à imprensa que viam a jovem a executar várias vezes posições arriscadas na varanda.

A Procuradoria-Geral de Nuevo León abriu uma investigação, mas, até ao momento, não foram encontradas falhas estruturais na varanda, suspeitando-se que a queda terá sido provocada por um erro da jovem.