Macaco em jardim zoológico liga para a polícia

JN/Agências Hoje às 09:08 Facebook

Twitter

Partilhar

A polícia da Califórnia, nos Estados Unidos, dirigiu-se para um jardim zoológico depois de receber uma chamada para o número de emergência 911 - equivalente ao 112 em Portugal. Afinal, o autor da chamada era um macaco.

Os operadores enviaram polícias para investigar uma possível emergência depois de receberem uma chamada no sábado à noite. Os agentes do condado de San Luis Obispo rastrearam a chamada até ao Zoo to You, uma reserva a 320 quilómetros de Los Angeles.

Depois de não encontrar humanos em perigo, os agentes começaram a investigar a misteriosa chamada. "Então, todos perceberam: deve ter sido Route, o macaco-prego", escreveu o departamento do xerife nas redes sociais. "Aparentemente, Route pegou no telemóvel do jardim zoológico que estava num carrinho de golfe usado para a locomoção dentro do jardim zoológico".

Os macacos-prego são criaturas particularmente curiosas, que gostam de mexer e pressionar os objetos em que pegam. "E foi isso que Route fez e aconteceu que pressionou a combinação certa de números para nos ligar", explicou a polícia.