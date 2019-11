Marcha do "orgulho hétero" esperava dois mil participantes. Apareceram dois homens

Hoje às 14:44 Facebook

Há algumas semanas, um grupo de ativistas assumiu a pretensão de organizar um evento com grande impacto em Dallas, nos EUA. O objetivo era realizar uma marcha do orgulho hétero a passar pelas ruas da cidade e a organização esperava duas mil pessoas. No dia do evento, apenas apareceram dois homens.

A organização, nas mãos do Super Happy Fun America, um grupo de pessoas heterossexuais que em agosto tinha organizado uma marcha semelhante em Boston, cancelou o evento.

De acordo com o jornal "Dallas Voice", os dois homens, que ainda assim se encontraram, queixaram-se das altas taxas aplicadas pelos responsáveis da cidade para a organização do evento.

A marcha foi organizado por Teresa Stephens Richenberger, juntamente com um outro grupo chamado "Protecting Our Next Generations"(Protejam as nossas próximas gerações), mas nem ela apareceu, deixando o resto dos manifestantes sozinhos.

De acordo uma publicação na página de evento do Facebook, que juntou várias centenas de pessoas, o objetivo da marcha passava por alertar para a forma como "os valores da América estão a ser comprometidos".