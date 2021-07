Peixes dourados de estimação abandonados em lago transformam-se em animais gigantes

Patrícia Martins Hoje às 19:46 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma cidade nos Estados Unidos da América pediu aos residentes para não abandonem peixes dourados de estimação nas águas públicas, depois de terem sido encontrados vários peixes dourados gigantes num lago.

A cidade de Burnsville, no estado de Minnesota, utilizou a rede social Twitter para chamar a atenção da população para o problema dos peixes dourados que foram abandonados no Lago Keller. "Por favor, não deixe o seu peixe dourado de estimação em lagos ou lagoas".

O aviso das autoridades de Burnsville revelou ainda que "os peixes crescem muito mais do que aquilo que as pessoas pensam e contribuem para a má qualidade da água, pois limpam os sedimentos do fundo dos lagos e provocam o desenraizamento das plantas".

Please don't release your pet goldfish into ponds and lakes! They grow bigger than you think and contribute to poor water quality by mucking up the bottom sediments and uprooting plants.

Groups of these large goldfish were recently found in Keller Lake. pic.twitter.com/Zmya2Ql1E2 - City of Burnsville (@BurnsvilleMN) July 9, 2021

A publicação da cidade na rede social Twitter continha ainda um conjunto de fotografias dos peixes que foram encontrados no Lago Keller, revelando as enormes dimensões dos peixes, que normalmente apresentam cinco centímetros quando mantidos dentro de um aquário doméstico.

Segundo as autoridades responsáveis pela vida selvagem, quando os peixes dourados de estimação são abandonados em águas públicas, os animais tendem a crescer muito mais e reproduzem-se mais rapidamente, acabando por dominar as espécies nativas.

No estado de Minnesota é ilegal abandonar este tipo de peixes em águas públicas, devido às fragilidades do ambiente marinho, por isso, as autoridades de Burnsville aconselharam a população a "considerar outras opções para encontrar um novo lar para estes animais".

PUB

Também em outra região do estado de Minnesota, 50 mil peixes dourados foram retirados de um riacho em outubro do ano passado para estudar a espécie que está a causar problemas ambientais.

A Alemanha também já tinha reportado em 2017, que cardumes de peixes dourados estavam a roubar a comida de outros animais marinhos que habitam em lagos e lagoas. Segundo a emissora britânica, BBC, o Conselho Municipal de Munique ameaçou multar a população que fosse apanhada a abandonar os animais de estimação em águas públicas.