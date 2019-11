Resgatado cão com cauda extra na cabeça

Hoje às 23:07 Facebook

Um cão bebé, com 10 semanas de vida e uma pequena e inusitada cauda no meio da cabeça, foi resgatado por um centro de resgate do Missouri, nos Estados Unidos, depois de ter sido abandonado.

O animal, batizado com o nome Narwhal (Narval, em português) devido a uma espécie de baleias que apresentam uma presa longa e reta na parte frontal, foi resgatado pelo "Mac's Mission", que acolhe predominantemente animais com necessidades ou características especiais, nomeadamente deformações e ferimentos.

Segundo a BBC, os médicos veterinários que examinaram o cão, na terça-feira, adiantaram que "não há motivo clínico que justifique a remoção" da cauda em questão, uma vez que não causa dor ao animal, que ficou popular com a publicação de várias fotografias suas nas redes sociais.

Os exames médicos realizados mostraram que a pequena cauda, que tem um terço do tamanho da traseira, não está ligada a nada e não tem qualquer propósito senão o de que fazer de Narwhal "o cão mais fixe de sempre", cita a cadeia de televisão norte-americana.

Rochelle Steffen, responsável pelo centro de acolhimento, confirmou que Narwhal "não sente dor e brinca durante horas", adiantando que ainda não está disponível para adoção, uma vez que se aguarda que cresça mais, para se verificar eventuais alterações na cauda.