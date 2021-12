Nicolás Maduro é um super-herói em desenho animado transmitido na Venezuela

JN/Agências Hoje às 08:49 Facebook

O canal estatal Venezuelana de Televisão (VTV) , a principal estação pública da Venezuela, iniciou a transmissão do desenho animado "Super Bigode", inspirada no Presidente Nicolás Maduro como um "super-herói" que deve derrotar o inimigo, os Estados Unidos.

No primeiro episódio divulgado na quarta-feira, com duração de cerca de três minutos, um vilão animado alusivo ao ex-presidente Donald Trump reclama, na Casa Branca, com dois conhecidos políticos opositores venezuelanos, Júlio Borges e Henry Ramos Allup, por não terem conseguido retirar Nicolás Maduro do poder.

Os políticos respondem que já tentaram de tudo, armadilhas, mentiras, assinaturas falsas, a Organização de Estados Americanos, "mas nada, não vemos luz".

Nesse momento Trump tem a ideia de disparar um "drone eletromagnético" que provoca um "mega-apagão" na Venezuela.

Na animação veem-se apagar as luzes de vários edifícios e inclusive a situação numa sala de operações de um hospital, ouvindo-se uma voz que grita por "auxílio" (socorro), enquanto os políticos opositores afirmam que "agora sim, vamos derrotá-lo".

Maduro, o Super Bigode, aparece na cena e voa pelos ares destruindo a aeronave não tripulada, "salvando" o dia aos cidadãos, que veem a eletricidade ser restaurada no país.

A curta animação termina com Donald Trump afirmando "eu te odeio Super Bigode".

A VTV ainda não anunciou quando será transmitido o segundo episódio da série de desenhos animados e a imprensa venezuelana afirma desconhecer quanto custou a sua produção.

O nome "Super Bigode" surgiu pela primeira vez em 2019, quando, durante uma conferência de imprensa, o Presidente Nicolás Maduro se referiu às acusações do ex-presidente do Equador, Lenín Moreno, de que Caracas estava detrás dos protestos neste país.

Na conferência de imprensa Nicolás Maduro disse não ser "Superman" e acrescentou, brincado, que na sua vida privada era um Super Bigode.

O desenho animado provocou diversas reações dos utilizadores das redes sociais, alguns deles questionando que o principal canal estatal transmita a série enquanto o país está em crise, e o Supremo Tribunal de Justiça interfere no Conselho Nacional Eleitoral, ordenando a repetição das eleições regionais em Barinas.

"No meio da tensão política no país, a VTV transmite Super Bigode", escreveu Yorvis Bracho no Twitter.

Na mesma rede social, Alex Yánez explica que "os Simpsons também previram a propaganda Chavista estilo Stalinista com o Super Bigode".

Por outro lado, Alejandro Armas afirma que "Super Bigode é uma cópia do Super-Homem (com Ray Barreto de 'Indestrutível' como intermediário), mas o mau da fita é também uma cópia da Syndrome, o vilão de 'The Incredibles'. A originalidade revolucionária e os seus moldes de Hollywood...".

Alguns utilizadores do Twitter questionaram onde estava o "Super Bigode" quando aviões norte-americanos violaram o espaço aéreo venezuelano, em ocasiões como 22 de julho último, quando um avião C-17 passou pela Serra de Perijá.

O utilizador CAnthon usa o Twitter para dizer que pensou "que era uma piada, mas infelizmente não é. A esquerda tem graves problemas psiquiátricos".