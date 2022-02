No Reino Unido aposta-se tudo na sobremesa digna de Isabel II

AFP Hoje às 15:50 Facebook

Concurso visa encontrar o doce perfeito para os 70 anos da coroação da monarca, assinalados em junho, ao longo de quatro dias repletos de eventos públicos.

O desafio é simples e aberto a qualquer britânico que pretenda aventurar-se na criação da sobremesa perfeita para comemorar o 70º aniversário do reinado de Isabel II. Há apenas uma regra: o resultado final tem de ser simples o suficiente para que possa ser recriado pelos milhões de cidadãos que vão celebrar, em junho, o jubileu de platina da rainha, partilhando comida e bebida em grandes festas de rua.

Bolo real de limão, bolo de chocolate ou panna cotta com calda de framboesa são algumas das propostas, partilhadas, com orgulho, nas redes sociais. Samantha Smith, de 31 anos, imaginou um pão de ló em forma de coroa com mirtilos e framboesas. "Seria uma enorme honra", garantiu, explicando que decidiu batizar a sobremesa de "The Elizabeth Sponge", revisitando o clássico "Victoria Sponge", em homenagem a outra famosa rainha britânica. Em declarações à AFP explicou que intensificou o sabor do bolo mergulhando a fruta em Dubonnet, "que aparentemente é a bebida favorita da rainha".

No mistério dos deuses permanece a informação mais valiosa para todos os concorrentes: saber qual a sobremesa preferida de Isabel II. "É um segredo bem guardado", realçou Regula Ysewijn, uma das juradas do concurso e especialista em história alimentar. Há quem diga que a monarca gostou particularmente do bolo servido no casamento de William e Kate, feito com biscoitos e chocolate.

Além do sabor e da originalidade, o júri espera que "as pessoas se inspirem na longa e emocionante vida da rainha e em tudo o que ela realizou" para a confeção da sobremesa.

Claire Ptak já teve a honra de idealizar o doce perfeito. Convidada pelo Palácio de Kensington para criar um bolo para o casamento do príncipe Harry com Meghan, em maio de 2018, a confeiteira também teve de apelar à imaginação. "Fiz seis bolos diferentes", lembra.

Entre as opções havia bolo de ruibarbo, de chocolate, frutas cristalizadas ou baunilha mas foi a receita com flor de sabugueiro e limão que seduziu o casal. "Ter a rainha a provar o meu bolo foi mesmo incrível, um grande momento da minha carreira", sublinhou Ptak, proprietária da confeitaria Violet, em Londres, desde 2010.

O grande vencedor do concurso receberá uma gama de produtos da "Fortnum and Mason", loja de luxo britânica que organiza a competição. Mas, acima de tudo, terá a honra de ver a sua receita a ficar na História.