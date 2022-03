Novo dinossauro com armadura de espinhos descoberto na China

Isabel Moita Hoje às 17:59 Facebook

Um novo dinossauro, com armadura de espinhos, foi descoberto por um grupo de investigadores da Escola de Ciências Biológicas da Universidade de Yunnan. A espécie terá vivido no período Jurássico Baixo, de há 192 milhões a 174 milhões de anos.

O estudo, publicado na revista científica eLife, baseia-se em partes de fósseis de crânios, membros, armaduras e o esqueleto axial de dinossauros encontrados em Yuxi, na província de Yunnan, no Sudoeste da China.

Os cientistas já tinham descoberto, em 2017, em Yuxi, restos mortais de um dinossauro com armadura, ao qual chamaram Yuxisaurus Kopchicki. A investigação sobre estes espécimes começou em 2019, de acordo com um dos autores do estudo, Shundong Bi, professor da Universidade de Indiana, na Pensilvânia.

Paul Barrett, investigador do Museu de História Natural, de Londres, e também autor do estudo, afirmou à eLife que a criatura pertence ao grupo Thyreophora.

"É o primeiro dinossauro com armadura a ser identificado em todo o continente asiático e ajuda a mostrar como o grupo se espalhou pelo mundo, logo após a sua origem". A espécie mede entre dois a três metros de comprimento e que pertence ao grupo de herbívoros.

"Os espinhos serviam múltiplos propósitos: distraíam as mandíbulas e os dentes da maioria dos predadores e, também, podem ter servido como uma ferramenta para se exibir perante membros de sua espécie durante disputas territoriais ou de parceiros".