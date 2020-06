Novo vírus da gripe encontrado na China tem potencial para causar nova pandemia

Eduardo Pedrosa da Costa Hoje às 11:29, atualizado às 11:39 Facebook

Um novo vírus da gripe detetado em porcos na China poderá ter o potencial para causar uma nova pandemia, caso se comece a propagar entre humanos.

Este vírus é semelhante à gripe suína (A/H1N1pdm09) detetada pela primeira vez em 2009. Foi identificado por investigadores britânicos e chineses, num estudo realizado na China, e publicado na revista científica "Proceedings of the National Academy of Sciences".

Os investigadores explicam que este novo vírus, identificado como G4 EA H1N1, pode sofrer mutações e propagar-se entre humanos, através das vias respiratórias. Visto que, tal como a covid-19, é um vírus recente, as pessoas podem ter pouca ou mesmo nenhuma imunidade a esta ameaça, que assim pode tornar-se global - uma pandemia.

Entre 2011 e 2018, este vírus foi detetado em matadouros e em vários trabalhadores de suiniculturas na China. O estudo analisou mais de 300 amostras de soro de trabalhadores de 15 explorações suínas na China e constatou que 10,4% tinham anticorpos contra o G4, o que prova a transmissão para humanos.

"A emergência da pandemia de 2009 do vírus H1N1 demonstrou a importância dos porcos em novos surtos", diz o estudo, em referência à nova estirpe do vírus da gripe A surgida naquele ano, e que tinha material genético do vírus da gripe suína, humana e das aves.

Tal como explica à "BBC" Kin-Chow Chang, professor na Universidade de Nottingham, apesar de este vírus não ser um problema imediato, não deve ser ignorado.

"Agora estamos distraídos com o coronavírus e tem de ser assim. Mas não podemos esquecer outros vírus potencialmente perigosos", referiu.

Os vírus da gripe raramente geram pandemias e estão em constante mutação, sendo esse o motivo pelo qual as vacinas da gripe também têm a necessidade de serem alteradas.

No entanto, 10,4% dos testes realizados a este novo vírus deram positivo o que gera o medo de uma vaga de propagação.