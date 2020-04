Número de fumadores entre doentes com Covid-19 é menor do que o expectável

Ivete Carneiro Hoje às 22:52 Facebook

Twitter

Partilhar

Estudos entre doentes com Covid-19 revelam percentagem inferior à da população em geral.

Um estudo levado em hospitais de Paris veio confirmar um anterior, chinês: a proporção de fumadores entre doentes com Covid-19 - internados e em ambulatório - é muito inferior ao que seria expectável tratando-se de uma doença que afeta o aparelho respiratório.

Ainda que sem chegar avançar uma explicação, os investigadores alertam que o tabaco, em si, mata bem mais do que o novo coronavírus (75 mil pessoas por ano em França). Mas já levou à proposta de ensaios terapêuticos com sistemas transdérmicos, na medida em que podem estar em causa a nicotina e seus recetores.

O trabalho chinês foi publicado em 28 de fevereiro no "New England Journal of Medicine" e pretendeu caracterizar clinicamente os doentes com Covid-19.

De uma amostra de 1099 pessoas, 85,4% não eram fumadores, 1,9% tinham fumado no passado e 12,6% eram fumadores habituais. Atentando no nível de gravidade que apresentaram, concluiu-se que 11,8% dos pacientes com doença moderada eram fumadores, número que subia a 16,9% dos casos graves. Ora, a população de fumadores na China é de 28%.

Os números franceses apontam um nível de fumadores entre infetados ainda inferior: 8,5%, num país onde 25,4% da população é fumadora habitual. As contas são da Assistência Pública-Hospitais de Paris, feitas com base em mais de 11 mil doentes hospitalizados, e intrigaram em particular o serviço de medicina interna do La Pitié-Salpêtriére, que aprofundou o estudo localmente.

E concluiu que só 4,4% dos doentes ali internados (idade mediana de 65 anos) com Covid-19 eram fumadores. Já entre os doentes em ambulatório (mediana 44 anos), 5,3% fumam habitualmente, diferença que pode ser atribuída ao facto de o tabagismo diminuir com a idade.

Segundo os autores, o estudo "sugere fortemente que os fumadores habituais têm muito menos probabilidade de desenvolver uma infeção sintomática ou grave por SARS-CoV-2 face à população em geral. Divide o risco por cinco para pacientes em ambulatório e por quatro para pacientes hospitalizados".