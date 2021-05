Ofensiva aérea de Israel provoca dilúvio de fogo sobre a faixa de Gaza

José Miguel Gaspar Hoje às 09:02 Facebook

Número de mortos palestinianos já é superior a uma centena, com várias crianças e mulheres atingidas nos ataques. O Hamas diz estar preparado para cessar-fogo, mas Israel rejeita tréguas.

"Foi horroroso, ficamos apavorados pelos nossos filhos, eles gritavam e tremiam muito". Esta é uma mãe, Hedaia Maarouf, que abandonou anteontem a sua casa em Gaza, na Palestina, com toda a família de 19 pessoas, incluindo 13 crianças. Milhares de outros palestinianos fizeram o mesmo - fugiram em terror. Para trás deixavam descrições de um dilúvio de fogo que caiu durante mais de 40 minutos na Faixa de Gaza ao quinto dia de hostilidades.

O correspondente do jornal inglês "The Guardian" relata que decorriam as primeiras horas da madrugada de ontem e enormes chamas vermelhas iluminaram os céus de Gaza, enquanto rajadas ensurdecedoras de tiros enchiam todo o ar nos arredores da cidade. Acordavam toda a gente, os blocos de apartamentos tremiam com as pessoas lá dentro.